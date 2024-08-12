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Стало известно о нереализованных планах Байдена в сфере экономики

FT: около 40% экономических проектов Байдена так и не были реализованы

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Yves Herman/Reuters

Реализация около 40% производственных проектов в США, в которые власти планировали инвестировать деньги в рамках экономических реформ президента Джо Байдена, была приостановлена или отменена. Об этом пишет газета Financial Times.

В материале отмечается, что в 2022 году глава государства подписал закон о снижении инфляции, а также закон о чипах и науке. Они предполагали выделение субсидий, грантов и займов на общую сумму более $400 млрд на развитие экологичных технологий и создание полного цикла производства полупроводников.

Но, по информации журналистов, работа над рядом проектов была поставлена на бессрочную паузу или отложена на срок от двух месяцев до нескольких лет. Речь идет об инициативах, на реализацию которых в общей сложности требовалось около $84 млрд.

Из публикации следует, что в американских компаниях изменение планов объясняют неблагоприятными условиями рынка и замедлением спроса на некоторые категории товаров. В качестве еще одной причины происходящего нередко называется политическая неопределенность в стране.

Как отметило издание, все это может помешать предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис. Теперь ей не удастся использовать «достижения» администрации Джо Байдена при «возрождении промышленности» для привлечения избирателей на свою сторону.

Ранее аналитики резко повысили вероятность рецессии в США к концу 2024 года.

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