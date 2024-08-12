Военнослужащие ВСУ признают, что российская армия может «хоть завтра» взять под свой контроль населенный пункт Нью-Йорк в ДНР. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил журналист Кристофер Миллер.

«Это может произойти хоть завтра», — привел он слова одного из украинских военнослужащих.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский, заявил, что небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

Также Кимаковский отметил, что российские войска достигают успехов по всей линии фронта, в особенности возле поселка Гродовка и города Новогродовка на Покровском направлении и возле Константиновки на Угледарском направлении, где им удалось выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

Ранее эксперт объяснил, почему российская армия стремится освободить Торецк.