Россия призвала принять меры из-за удара ВСУ по Запорожской АЭС

Россия призывает международное сообщество принять срочные меры по отношению к Киеву на фоне атак на Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Вспомните, сколько уже времени, а это уже не первый год, Российская Федерация призывает международное сообщество принять срочные меры воздействия на киевский режим и его западных покровителей», — заявила представитель.

Дипломат указала, что Россия в очередной раз призывает мировое сообщество обратить внимание на преступные действия Киева.

Захарова подчеркнула, что для правительства Украины, президента страны Владимира Зеленского и «для всех, кто за ним стоит» — Вашингтон и Лондон, атомные станции являются средством и инструментом «ведения террористической деятельности».

украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.