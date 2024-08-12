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На выборах президента США Трамп может получить от евреев рекордное число голосов

WSJ: на выборах президента США евреи окажут рекордную поддержку Трампу

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Umit Bektas/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может получить на выборах в ноябре рекордную поддержку со стороны избирателей еврейского происхождения. Причиной этого станет его позиция по Израилю и конфликту на Ближнем Востоке, пишет The New York Post.

Согласно публикации, с такой оценкой согласны даже некоторые политики из Демократической партии.

«Исторически сложилось так, что демократы, баллотирующиеся в Белый дом, получают примерно 70% или более голосов евреев, а республиканцы — 30% или меньше», — говорится в публикации.

Но на этот раз расклад ожидается другим в силу того, что «в Демократической партии много уклонений и двусмысленностей в отношении Израиля».

Уровень поддержки республиканцев и Трампа со стороны еврейских избирателей в этом году может существенно вырасти в таких штатах, как Пенсильвания, Мичиган, Невада, Аризона и Джорджия. На прошлых выборах в этих штатах Байден победил Трампа с минимальным преимуществом в 3%.

Команда Камалы Харрис, соперника Трампа по президентской гонке, по утверждению WSJ, не согласна с такой оценкой ситуации.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. Первые из них состоятся 4 сентября в прямом эфире Fox News, вторые — 10 сентября на телеканале ABC, третьи — 25 сентября в эфире телеканала NBC.

Ранее Трамп обвинил Харрис в воровстве идей.

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Выборы в США — 2024
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