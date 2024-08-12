Украинская операция в Курской области принесет больше вреда для ВСУ, чем пользы, поскольку на остальных участках фронта положение военнослужащих Украины нестабильно. Об этом заявил политолог Мюнхенского университета бундесвера Карл Масала, его слова приводит издание RND.

«Эти силы Украина могла бы использовать на Донбассе. Потому что там сейчас очень нестабильный фронт… «Это также может закончиться тем, что эта операция в долгосрочной перспективе принесет Украине больше вреда, чем пользы», — подчеркнул он.

До этого газета Wall Street Journal писала, что украинская армия на фоне атаки на Курскую область столкнулась с дилеммой о необходимости тратить силы в регионе на фоне сложной ситуации для ВСУ на других участках фронта.

Отмечалось, что дилемма для властей Украины заключается в том, стоит ли ради достижения дальнейших «успехов» в Курской области тратить значительное количество личного состава и военной техники, которые крайне необходимы на других направлениях фронта.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны.