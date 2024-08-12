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Раскрыты цели Украины на Кинбурнской косе

Политик Филипчук: действия ВСУ на Кинбурнской косе не имеют стратегической цели

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытка украинских военных высадиться на Кинбурнском полуострове предпринимается уже не в первый раз, хотя никакого стратегического значения для Украины это не имеет, считает глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук. В беседе с 360.ru он назвал действия Вооруженных сил Украины привлечением внимания с целью получения новой поддержки от западных стран.

Напомним, на днях российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Сообщалось, что в ходе операции украинские формирования использовали четыре быстроходные десантные лодки.

«Я расцениваю это как попытку привлечения внимание своих западных покровителей с целью попрошайничества очередных пакетов поддержки США и Европы, что, как уже показывает практика, не приносит успехов», — заявил Филипчук.

Он добавил, что также подобные действия ВСУ предпринимают для отчетов перед западными партнерами, однако при этом несут неоправданные потери.

В качестве аргумента политик привел тот факт, что действия ВСУ на Кинбурнской косе не имеют стратегического значения и не могут изменить ситуацию в Херсонской области. Здесь нет ни важных объектов, ни транспортных узлов, пояснил он. Это говорит в пользу того, что подобные попытки – это лишь создание информповодов с целью получения новых поставок оружия, заключил политик.

Ранее появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе.

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