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Сын Шейх Хасины назвал сфабрикованным заявление матери о причастности США к ее отставке

Сын экс-премьера Бангладеш Вазед: шейх Хасина не обвиняла США в своей отставке

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Fatima Tuj Johora/AP

Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, который проживает в США, опроверг данные некоторых изданий о том, что его мать якобы заявила об ответственности Соединенных Штатов за падение ее правительства. Об этом сообщил новостной портал India Today.

«Никаких подобных утверждений Шейх Хасина не произносила, это фейк», — сказал он.

11 августа газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение Хасины сообщила, что бывший премьер-министр республики Бангладэш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство. К борьбе с митингующими привлекли армию. Премьер Бангладеш покинула страну. По словам ее сына, она формально продолжает оставаться главой кабмина и официально в отставку не уходила.

Ранее был арестован бывший начальник разведки Бангладеш.

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