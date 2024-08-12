Украина столкнулась с дилеммой на фоне атаки на Курскую область

Украинская армия на фоне атаки на Курскую область столкнулась с дилеммой о необходимости тратить силы в регионе на фоне сложной ситуации для ВСУ на других участках фронта. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Атака Украины на Россию (Курскую область — прим. ред.) сталкивается с дилеммой после быстрого успеха… силы Киева по-прежнему уступают по вооружению и численности во многих местах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что дилемма для властей Украины заключается в том, стоит ли ради достижения дальнейших «успехов» в Курской области тратить значительное количество личного состава и военной техники, которые крайне необходимы на других направлениях фронта.

По оценке Wall Street Journal, операция является шагом с высокими ставками, учитывая нехватку у Украины живой силы и военной техники.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее всех жителей Беловского района Курской области призвали к эвакуации.