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Боррель призвал ввести санкции в отношении министра безопасности Израиля

Боррель призвал к санкциям против израильского министра Бен-Гвира из-за Газы

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель призвал ввести санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в связи с его радикальными высказываниями. Соответствующий пост опубликован на странице Борреля в X.

По словам дипломата, в то время как весь мир добивается прекращения огня в секторе Газа, Бен-Гвир призывает к отключению воды и энергии гражданскому населению. Боррель подчеркнул, что это призыв к военному преступлению.

11 августа Бен-Гвир, выступая на израильском радио, заявил, что переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС, согласие вернуть заложников, готовность на время остановить огонь — это капитуляция перед противником. По словам министра, необходимо прекратить поставлять в сектор Газа гуманитарную помощь.

Бен-Гвир заявил, что для Израиля будет серьезной ошибкой пойти на конференцию и сдаться в тот момент, когда израильские военные «сокрушают» ХАМАС.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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