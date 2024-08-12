Атака ВСУ на территорию Курской области не имеет перспектив, украинских военных там либо заблокируют и вытеснят назад, либо уничтожат. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — подчеркнул он.

По словам Азарова, США оказывают помощь Украине на фоне атаки ВСУ на территорию Курской области, поскольку желают расчленения и уничтожения России в будущем.

До этого эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский недооценил возможные фатальные для него последствия атаки на Курскую область России. Грессель заявил, что боевые действия на территории Курской области потребуют от Украины огромного количества живой силы и техники — все это могло бы пригодиться в Донбассе. Провал Киева в российском регионе и поражение в Донецкой народной республике вызовут у украинских военнослужащих множество вопросов к командирам.

Ранее сообщалось, что Зеленский давил на командование ВСУ ради атаки на Курскую область.