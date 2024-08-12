Глава МАГАТЭ сделал заявление о ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки дрона

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси счел, что атака украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не повлияла на ядерную безопасность объекта. Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

«Гросси подтвердил, что это не повлияет на ядерную безопасность», — отметили в МАГАТЭ.

Отмечается, что в связи с инцидентом эксперты организации запросили доступ к атакованной ВСУ градирне ЗАЭС, чтобы оценить полученный станцией ущерб.

Утром 12 августа сообщалось, что пожар, который после удара украинского беспилотника произошел на ЗАЭС, полностью потушен.

Главное управление МЧС по Запорожской области сообщило, что в результате удара беспилотника по объекту системы охлаждения Запорожской АЭС пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

11 августа инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Ранее Рогов предложил запустить хештег для спонсоров Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС.