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В Сербии сообщили об упущенной возможности разрешить конфликт на Украине еще в 2022 году

Вице-премьер Сербии: мир на Украине мог быть достигнут в Стамбуле

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Александр Кряжев/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сказал РИА Новости, что конфликт на Украине можно было разрешить еще в 2022 году в Стамбуле.

Он уверен, что этого не получилось сделать, так как «Западу не нужен мир». Он заявил, что решение о мире на Украине принимают страны и политики из других стран, которые хотят воевать с Россией «до последнего украинца».

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, в беседе с Time заявил, что в 2022 году западные страны посоветовали украинской стороне прекратить обсуждать с Россией «эфемерные гарантии».

При этом украинский президент Владимир Зеленский, как пишет Time, тогда был готов даже согласиться на мир в обмен на территории. В МИД России в свою очередь посчитали, что теперь переговоры придется начинать «с чистого листа», без заготовок от третьих лиц.

В итоге украинская сторона решила не возобновлять переговоры и попробовать вернуть себе всю потерянную территорию. А для урегулирования конфликта Зеленский придумал «формулу мира». Украина планировала создать коалицию из стран для поддержки своего мирного плана, а не делать каких-либо предложений России. Для этого в требования включили пункты, которые легко могли бы поддержать другие страны: ядерная безопасность и стабильные поставки продовольствия в Азию и Африку.

Ранее Украине посоветовали «не обманываться» из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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