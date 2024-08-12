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Российский офицер объяснил, почему F-16 уязвимы на Украине

Российский офицер «Стаф»: F-16 на Украине уязвимы из-за возможностей ПВО РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Истребители F-16, которые страны Запада передали Украине, являются сравнительно простой целью для ВС РФ, поскольку возможности российской противовоздушной обороны выросли, а сами самолеты F-16 изучались в отечественных военных училищах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский офицер ПВО с позывным «Стаф».

«Это сравнительно простая цель», — подчеркнул он.

По словам российского офицера, ВС РФ гораздо сложнее уничтожить крылатую ракету, которая идет на предельно малой высоте. При этом «Стаф» добавил, что возможности противовоздушной обороны России значительно выросли.

Кроме того, принятый на вооружение в США еще в 1978 году истребитель F-16 давно досконально изучили в училищах.

«Стаф» обратил внимание также, что в распоряжение ВСУ Запад передал версию самолета F-16A/B, которая уступает по характеристикам более современным образцам техники.

До этого замкомандира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ сообщал, что российские конструкторы разработали ракету для противодействия различным истребителям, в том числе самолетам F-16.

Ранее Украина призвала США расширить обучение для полетов на F-16.

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