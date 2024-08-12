Власти Австрии отреагировали на удар ВСУ по Запорожской АЭС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал на своей странице в социальной сети X снизить напряженность украинского конфликта и провести переговоры после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Он отметил, что обстрел ядерных объектов приводит к обострению ситуации и создает угрозу катастрофы. При этом Нехаммер не назвал виновника обстрела ЗАЭС. Канцлер призвал продолжить диалог, начатый на мирной конференции по Украине в Бюргенштоке.

«Необходимы деэскалация и переговоры», — подчеркнул он.

12 апреля МЧС проинформировало, что в результате удара беспилотника ВСУ по объекту системы охлаждения ЗАЭС пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях. На месте происшествия работают две единицы техники и 10 сотрудников МЧС. Радиоактивный фон вокруг АЭС и в Энергодаре остается в норме, пострадавших нет, добавили в министерстве.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина пообещала довести информацию о последствиях удара дрона-камикадзе ВСУ по системам охлаждения станции до сведения инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.