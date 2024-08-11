В МИД России отреагировали на пожар на ЗАЭС

Киев под руководством Запада подорвал мировую энергетическую безопасность и теперь принялся за ядерный террор континента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на информацию о пожаре на ЗАЭС после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении?» — спросила она.

Захарова заявила, что киевские власти уже подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, а теперь они пошли дальше и взялись за «ядерный террор континента».

Губернатор Запорожской области заявил, что в настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. Сотрудники МЧС локализовали возгорание.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар.