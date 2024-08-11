Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом 12-15 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в рамках поездки встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, первым вице-премьером Денисом Мантуровым, министром энергетики Сергеем Цивилевым и главой Минпромторга Антоном Алихановым. Также ожидается встреча с главой МИД Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу и представителями сферы безопасности.

Вулин добавил, что он также планирует выступить на открытии памятника югославским партизанам.

До этого президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

Он добавил, что за это отвечают агентство безопасности и информации государства, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии.

Ранее Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным.