Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом

Вице-премьер Сербии Вулин планирует посетить Россию 12 августа

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом 12-15 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в рамках поездки встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, первым вице-премьером Денисом Мантуровым, министром энергетики Сергеем Цивилевым и главой Минпромторга Антоном Алихановым. Также ожидается встреча с главой МИД Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу и представителями сферы безопасности.

Вулин добавил, что он также планирует выступить на открытии памятника югославским партизанам.

До этого президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

Он добавил, что за это отвечают агентство безопасности и информации государства, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии.

Ранее Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами