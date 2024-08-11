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Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис

Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре

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Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп  заявил, что проведет с соперницей от Демократической партии Камалой Харрис три раунда теледебатов за месяц. Об этом сам политик рассказал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что первые теледебаты состоятся 4 сентября, их покажут в прямом эфире Fox News, а съемки будут проходить в городе Гаррисберг, штат Пенсильвания.

Вторые — покажут на телеканале ABC 10 сентября. Запись пройдет в Зале Независимости в Филадельфии.

Третьи дебаты состоятся 25 сентября, их покажут на NBC. Прямой эфир будет вестись из Гранд-Рапидс в штате Мичиган, добавил Трамп.

Экс-президент не уточнил, подтвердила ли сама вице-президент Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.

Накануне Харрис заявила о готовности встретиться с Трампом на дебатах в сентябре.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потере уважения России и Китая.

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