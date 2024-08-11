В США предложили депортировать из страны миллион нелегальных мигрантов

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил депортировать из страны миллион нелегальных мигрантов. Его слова приводит телеканал ABC.

«Есть 20 млн человек, которые находятся здесь [в США] нелегально. Надо начинать с чего-то достижимого. Давайте начнем с 1 миллиона», — заявил он.

Известно, что советники и сторонники Дональда Трампа, кандидата в президенты США, составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Таким образом они хотят превратить антиимиграционную риторику Трампа в политику и достижение готовности в первый же день президентства остановить поток мигрантов через южную границу США.

Позже сообщалось, что караван мигрантов, состоящий более чем из трех тысяч человек, преимущественно из Центральной Америки, отправился из мексиканского города Тапачула в штате Чьяпас на север, в сторону границы с США.

Ранее Трампа огорчило нежелание мигрантов из «хороших» стран приезжать в США.