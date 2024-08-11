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Вэнс не увидел ничего плохого в похвале Трампом Путина и Си Цзиньпина

Сенатор Вэнс: нет ничего плохого в похвале Трампом Путина и Си Цзиньпина

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Gaelen Morse/Reuters

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс отверг обеспокоенность по поводу похвалы Дональдом Трампом президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявив, что в таких высказываниях «нет ничего плохого». Об этом пишет The Hill.

Так он ответил на вопрос журналистки о том, согласен ли с характеристиками, которые дает Дональд Трамп российскому и китайскому лидеру.

«Я думаю, что президент Трамп ладит с мировыми лидерами. И нет ничего плохого в том, что он хвалит их как людей, если это делает его более эффективным дипломатически», — заявил Вэнс.

До этого экс-президент США назвал глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Трамп отметил, что американским СМИ очень не нравится, когда он называет российского и китайского лидеров умными, но от этого они не становятся менее умными и коварными.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за восхищение главой российского государства Владимиром Путиным.

Ранее Трамп пообещал сразу после победы организовать переговоры Путина и Зеленского.

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