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Россия ответит на удары Киева по мирным гражданам

МИД: ответ России на удары Киева по мирным гражданам не заставит себя ждать

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жесткий ответ России на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — сообщила представитель дипведомства.

Дипломат подчеркнула, что организаторы и исполнители «этих преступлений», включая зарубежных кураторов, понесут за совершенное соответствующую ответственность.

Также Захарова заявила, что российский МИД решительно осуждает атаки ВСУ, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры и запугивание мирных жителей. Внешнеполитическое ведомство РФ призывает международные организации осудить удары Украины по регионам РФ.

В ночь на 11 августа Курск подвергся атаке. Сбитая украинская ракета упала на многоэтажный жилой дом. В результате взрыва разбиты стекла, сгорели машины. 13 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что РФ нанесет ответный удар после событий в Курской области.

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