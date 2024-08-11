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Вучич ожидает беспорядков в Косово

Президент Сербии Вучич ожидает беспорядков 14-15 августа в Косово

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной «албанской» и северной «сербской» частями Косовска-Митровицы. Его слова приводит РИА Новости.

«В Косово и Метохии ожидаем дальнейших провокаций 14-15 августа, открытия моста», — сказал он.

По его словам, там иностранные агентуры попытаются выдвинуть новых лидеров среди сербов.

Он призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия при открытии моста.

До этого Вучич заявил, что вывод российских миротворцев из Косово и Метохии в 2003 году не является причиной для поддержки антироссийских санкций сегодня. Вучич при этом добавил, что до сих пор до конца не понимает вывода российских военных в 2003 году, ведь тогда их встречали как освободителей.

В июне сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что проблемы в Косово и Метохии для сербов создают не столько косовоалбанские «власти», сколько ЕС. По мнению чиновника, европейские власти не хотят заставить косовское руководство выполнять взятые на себя обязательства в рамках диалога в Брюсселе.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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