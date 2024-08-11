МИД России призвал международные организации осудить удары ВСУ по регионам РФ

Министерство иностранных дел (МИД) России призвало международные организации осудить удары Украины по регионам РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», — приводятся слова Захаровой в сообщении МИД РФ.

Дипломат отметила, что ведомство решительно осуждает атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры и запугивание мирных жителей.

По словам Захаровой, украинские власти понимают, что такие «варварские акты» не имеют смысла с военной точки зрения, но продолжают отрабатывать «выданные своими хозяевами кредиты».

В ночь на 11 августа Курск подвергся атаке: сбитая ракета ВСУ упала на многоэтажный жилой дом. В результате взрыва разбиты стекла, сгорели машины. 13 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию.

Ранее сообщалось, что РФ нанесет ответный удар после событий в Курской области.