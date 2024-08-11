Вучич рассказал, как прошли протесты в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что протесты в Белграде против добычи лития в стране прошли без применения силы, не так, как это происходит на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодарю их (силовиков. — «Газета.Ru») за терпение, соблюдение всех прав тех, кто не соблюдал права других людей, вопреки тому, как это происходит в других странах мира», — заявил глава сербской республики.

Вучич добавил, что запланированное вмешательство было проведено «без минимального применения силы». Президент Сербии поздравил полицейских с этим достижением.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. В результате 10 августа тысячи сербов вышли на улицы Белграда. Граждане протестовали против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит и перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники.

Позже МВД Сербии сообщало, что в протестах приняли участие от 24 до 27 тысяч человек.

Ранее Вучич получил от РФ данные о готовящемся в Сербии госперевороте.