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Вучич рассказал, как прошли протесты в Белграде

Вучич: протесты в Белграде прошли без применения силы

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что протесты в Белграде против добычи лития в стране прошли без применения силы, не так, как это происходит на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодарю их (силовиков. — «Газета.Ru») за терпение, соблюдение всех прав тех, кто не соблюдал права других людей, вопреки тому, как это происходит в других странах мира», — заявил глава сербской республики.

Вучич добавил, что запланированное вмешательство было проведено «без минимального применения силы». Президент Сербии поздравил полицейских с этим достижением.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. В результате 10 августа тысячи сербов вышли на улицы Белграда. Граждане протестовали против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит и перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники.

Позже МВД Сербии сообщало, что в протестах приняли участие от 24 до 27 тысяч человек.

Ранее Вучич получил от РФ данные о готовящемся в Сербии госперевороте.

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