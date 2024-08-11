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Захарова высмеяла статью о соблюдении гуманитарного права Украиной

МИД РФ: в Киеве не могут, «не моргнув», заявить о соблюдении гуманитарного права

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию в западных СМИ о якобы строгом соблюдении Киевом гуманитарного права в ходе конфликта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат уточнила, что ранее агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Киеве сообщило, что Украина якобы строго соблюдает международное гуманитарное право в ходе конфликта.

«Поэтому он и «неназванный» этот источник, потому что официально такое сказать, не моргнув, не сможет никто из террористов на Банковой», — написала она.

До этого Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата страны в «террористический движок». Она подчеркнула, что атаки ВСУ на жилые дома, спящих мирных людей в их квартирах — «несмываемое уродство терроризма».

В ночь на 11 августа Курск подвергся массированной ракетной атаке. Одна из сбитых украинских ракет упала на многоэтажный жилой дом. В результате взрыва разбиты стекла, сгорели машины. 13 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом.

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