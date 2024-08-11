В Тбилиси предрекли вмешательства в выборы в парламент

Парламентские выборы в Грузии, которые планируется провести в стране 26 октября текущего года, будут проходить в условиях беспрецедентного внешнего вмешательства. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Мы видим, что парламентские выборы будут проходить на фоне беспрецедентного грубого внешнего вмешательства, что является очень наглядным нарушением принципов выборов. Это очень жаль», — заявил глава грузинского правительства.

Кобахидзе добавил, что эти вмешательства извне «не окажут никакого влияния» на итоги выборов. Среди прочего премьер Грузии напомнил, что «все хорошо знают, чему служат вмешательства подобного типа».

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США планируют добиваться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент страны. По мнению политика, Вашингтон сделал ставку на цветную революцию.

Ранее в Грузии предупредили о «сотнях боевиков» с Украины для госпереворота.