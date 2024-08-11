Харрис объявит свою предвыборную программу на следующей неделе

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила журналистам своего пула, что на следующей неделе она обнародует свою предвыборную программу. Об этом сообщают РИА Новости.

«На следующей неделе», — ответила Харрис на соответствующий вопрос.

Кандидат в президенты отметила, что программа будет сфокусирована на экономике, а именно на мерах по снижению цен и укреплению экономики.

До этого член Национального комитета Демократической партии Уильям Оуэн заявил, что обвал на биржах стал «колоссальной проблемой» для Харрис. Политик добавил, что отправил в пятницу и в понедельник действующему президенту США Джо Байдену и Харрис письмо с призывом потребовать от Федеральной резервной системы США снижения ключевой ставки — по его мнению, это поможет избежать склонения избирателей на сторону Трампа из-за риска рецессии.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в ЕС призывали подготовить экономику к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.