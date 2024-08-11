Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис объявит свою предвыборную программу на следующей неделе

Харрис планирует обнародовать свою программу на следующей неделе

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила журналистам своего пула, что на следующей неделе она обнародует свою предвыборную программу. Об этом сообщают РИА Новости.

«На следующей неделе», — ответила Харрис на соответствующий вопрос.

Кандидат в президенты отметила, что программа будет сфокусирована на экономике, а именно на мерах по снижению цен и укреплению экономики.

До этого член Национального комитета Демократической партии Уильям Оуэн заявил, что обвал на биржах стал «колоссальной проблемой» для Харрис. Политик добавил, что отправил в пятницу и в понедельник действующему президенту США Джо Байдену и Харрис письмо с призывом потребовать от Федеральной резервной системы США снижения ключевой ставки — по его мнению, это поможет избежать склонения избирателей на сторону Трампа из-за риска рецессии.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в ЕС призывали подготовить экономику к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами