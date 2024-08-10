Власти Грузии заявили о готовности перезагрузить отношения с США

Грузия готова перезагрузить отношения с США. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

Председатель правительства раскрыл детали встречи с сенатором США Джин Шахин и американским конгрессменом Майком Тернером в Тбилиси.

«Я еще раз сообщил о готовности Грузии к обновлению и перезагрузке наших отношений и сотрудничества», — сообщил он.

По его мнению, это позволит «усилить двусторонние связи» и будет «способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе и за его пределами».

В конце июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостанавливают выделение помощи Грузии на сумму свыше $95 млн и считает действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Он отметил, что причиной являются «ложные и антидемократические заявления» Тбилиси.

До этого Кобахидзе заявил, что перелом в грузино-американских отношениях наступит, если Вашингтон пойдет навстречу Тбилиси. По его словам, Грузия готова к перезагрузке отношений с американскими партнерами, которые были испорчены в последние три-четыре года.

Ранее в Кобахидзе отреагировал на возможное введение новых санкций со стороны США.