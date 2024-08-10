Белоруссия расценивает пролет украинских БПЛА над своей территорией как провокацию

Белоруссия расценивает как провокацию пролет украинских беспилотников над территорией государства, БПЛА были уничтожены. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова приводятся в Telegram-канале МО республики.

«Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь», - подчеркнул он.

По его словам, вечером 9 августа после пересечения государственной границы воздушные цели были обозначены как беспилотники, после чего «была отдана команда на их уничтожение».

10 августа Лукашенко заявил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева.

До этого президент Белоруссии сообщил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, объекты были перехвачены ПВО страны в 19:04 по мск 9 августа на высоте 1,5 км.

9 августа президент Белоруссии заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

Ранее Лукашенко назвал недопущение конфликта в Белоруссии главной задачей.