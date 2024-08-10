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Белоруссия расценивает пролет украинских БПЛА над своей территорией как провокацию

МО Белоруссии назвало провокацией пролет украинских БПЛА над территорией страны

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Белоруссия расценивает как провокацию пролет украинских беспилотников над территорией государства, БПЛА были уничтожены. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова приводятся в Telegram-канале МО республики.

«Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь», - подчеркнул он.

По его словам, вечером 9 августа после пересечения государственной границы воздушные цели были обозначены как беспилотники, после чего «была отдана команда на их уничтожение».

10 августа Лукашенко заявил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева.

До этого президент Белоруссии сообщил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, объекты были перехвачены ПВО страны в 19:04 по мск 9 августа на высоте 1,5 км.

9 августа президент Белоруссии заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

Ранее Лукашенко назвал недопущение конфликта в Белоруссии главной задачей.

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