На Западе оценили решение Венгрии выдавать визы россиянам

Решение Венгрии разрешить выдавать двухлетние визы россиянам встревожило Запад. Об этом написал редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

9 июля венгерское правительство опубликовало перечень стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. В число этих стран вошли Россия и Белоруссия. Введение национальной карты стало результатом изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с начала 2024 года.

Из-за данного решения в Европарламенте призвали приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне. Там предложили ввести контроль на границах с Венгрией и отказаться от признания выданных ею виз.

До этого Литва пригрозила Венгрии региональным давлением из-за позиции по въезду в страну российских и белорусских граждан.

Ранее в России оценили, как упрощение въезда в Венгрию отразится на туристах.