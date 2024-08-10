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Украине становится все труднее призывать новых людей в армию

WSJ: Украине становится все сложнее проводить мобилизацию

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Shutterstock

Властям Украины становится все сложнее проводить мобилизацию в стране, поскольку многие граждане призывного возраста стремятся избежать отправки в ВСУ. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Многие мужчины боеспособного возраста пытаются избежать армии любыми возможными способами», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что в связи с набравшей обороты кампанией по мобилизации в стране молодые люди «скрываются или пытаются найти способы покинуть страну».

Такое положение дел, по оценке Wall Street Journal, говорит о том, что большинство мужчин, которые хотели присоединиться к вооруженным силам Украины, уже сделали это, и набор большего количества мужчин, «вероятно, станет все более трудным».

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Украины раскрыли очередную группу, помогавшую военнообязанным гражданам скрыться от мобилизации в Румынии.

Ранее российский полковник оценил резервы ВСУ.

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