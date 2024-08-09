Китай выразил протест Японии из-за инцидента в Тихом океане

Власти Китая раскритиковали действия Японии по отношению к тайваньским рыболовецким судам Fu Yang 266 и Fu Shen, передает Xinhua. По информации агентства, МИД КНР выразил протест Токио из-за задержания китайских кораблей.

«Китайское правительство придает большое значение защите законных интересов китайских рыбаков, в том числе из региона Тайвань. Согласно китайско-японскому соглашению о рыболовстве, Япония не имеет права принимать принудительные меры против китайских рыболовных судов в соответствующих водах <...> призвали Токио немедленно исправить нарушения и принять эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Как отмечает Xinhua, инцидент с задержанием китайских кораблей, в том числе рыболовецких судов с Тайваня, произошел около группы японских островов в Тихом океане — Амами-Осима. Агентство подчеркивает, что японская сторона заподозрила суда в нарушении соглашения о рыболовстве и заставила заплатить штраф.

Ранее Япония вызвала сильное недовольство в Пекине из-за заявлений о КНР.