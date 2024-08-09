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В Иране пообещали сурово наказать Израиль

В КСИР готовы исполнить приказ о наказании Израиля за устранение лидера ХАМАС

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ясно понял приказ духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о мести Израилю, заявил заместитель командира элитного подразделения иранской армии контр-адмирал Али Фадави, передает Tasnim. По его словам, распоряжение будет исполнено наилучшим образом.

«Приказы верховного лидера о суровом наказании Израиля и мести за кровь мученика [бывшего главы политбюро ХАМАС] Исмаила Хании ясны и недвусмысленны. Приказы верховного лидера будут выполнены наилучшим образом, сегодня это долг Ирана», — отметил Фадави.

Он добавил, что поддерживает нового лидера ХАМАС в лице Яхья ас-Синвара. Фадави подчеркнул, что появление смены Хании означает готовность палестинского движения к продолжению борьбы.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее в США рассказали, что грозит Ирану в случае атаки на Израиль.

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