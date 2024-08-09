В Швейцарии отреагировали на атаки ВСУ по Курской области

Швейцарская сторона наблюдает за положением дел в Курской области, которая подверглась атакам ВСУ, заявил официальный представитель МИД конфедерации Валентин Клива, передает РИА Новости. По его словам, Берн призывает участников конфликта в данной ситуации придерживаться норм международного права.

«Швейцария следит за развитием ситуации на месте и находится в контакте со своими посольствами в Москве и Киеве <...> Все стороны обязаны строго соблюдать международное право, в частности международное гуманитарное право и права человека», — отметил Клива.

Армия России 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в СПЧ призвали международные организации оценить действия ВСУ в Курской области.