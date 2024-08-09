США ввели новые санкции против Белоруссии

США внесли в список санкций 19 физических и 14 юридических лиц из Белоруссии. Об этом сообщает минфин Соединенных Штатов.

В санкционный список также вошли компания «КБ Беспилотные Вертолеты» и ее генеральный директор Владимир Чудаков, завод «Легмаш», авиакомпании «Белканто» и «Рада». Также в этот перечень добавили самолет, который якобы связан с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

14 июня постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков назвал незаконные санкции актом терроризма.

По его словам, односторонние санкции могут приводить к крайне тяжелым последствиям в узких областях. В качестве примера постпред привел ухудшение ситуации с обслуживанием людей-бабочек, больных буллезным эпидермолизом в Белоруссии. Дело в том, что после очередного пакета санкций, введенных Евросоюзом, компания-производитель специальных перевязочных средств прекратила взаимодействие с Минском, а другие производители либо отсутствуют, либо также не могут работать с Белоруссией.

Ранее в США предположили, что антироссийские санкции могут быть вскоре сняты.