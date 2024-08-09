ХАМАС еще не принял решения об участии в переговорах

Глава пресс-службы ХАМАС в Ливане Валид Кейляни заявил РИА Новости, что руководство движения еще не приняло решения об участии в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые были инициированы Египтом, Катаром и США.

«На данный момент еще не была объявлена официальная позиция со стороны движения ХАМАС по участию в предстоящих переговорах», — сказал он.

Кейляни добавил, что ХАМАС намерен придерживаться своих основных требований при возможном возобновлении переговоров с Израилем по прекращению огня и обмену пленными в секторе Газа.

Он уточнил, что официальная позиция по участию в переговорах будут обнародованы сегодня или завтра.

9 августа Египет, Катар и США обратились к Израилю и ХАМАС с призывом провести переговоры по остановке боевых действий 14 или 15 августа в Дохе или Каире.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Иерусалим в соответствии с предложением США, Катара и Египта направит делегацию на переговоры.

Ранее армия Израиля начала операцию на юге сектора Газа.