Атаки ВСУ в Курской области потребуют признать терроризмом

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит обращение в международные организации с требованием признать террористический характер действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

Глава совета обратил внимание, что в результате вторжения украинских войск есть пострадавшие среди мирного населения. Также ВСУ, по словам Фадеева, уничтожают объекты религии. СПЧ предстоит составить полный перечень произошедшего и принять соответствующие действия, отметил глава совета.

«Женевская конвенция запрещает делать мирное население или мирные объекты целями, а то, что мы видим, как намеренно охотятся за мирными автомобилями, за беженцами, несомненно, это нарушение Женевской конвенции, и мы имеем дело с военными преступлениями», — заявил Фадеев.

Утром 6 августа украинская армия пересекла границу и зашла на территорию Курской области. 9 августа МЧС России сообщило, что обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим в регионе установили федеральный уровень реагирования.

В этот же день Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что обеспокоено сообщениями о ситуации в Курской области.

Ранее Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области.