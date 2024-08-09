Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин ужесточил контроль за выполнением своих поручений в регионах

ТАСС: главы некоторых регионов будут отчитываться перед Мишустиным ежемесячно

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин ужесточил контроль за выполнением своих поручений, данных по итогам поездок в регионы. Об этом пишет ТАСС.

В качестве примера в публикации приводится поручение, данное Мишустиным в октябре 2021 года при поездке в Орловскую область. Тогда глава кабмина остановил свое внимание на региональном долгострое — медицинском центре областной клинической больницы. Здание было спроектировано в 2006 году и к моменту визита главы правительства так и не достроено.

«Премьер назвал ситуацию позорной и дал по итогам поездки несколько поручений, выполнять которые, однако, местные власти начали лишь спустя пару лет», — сообщает ТАСС.

Следствием этого стало новое распоряжение. По информации агентства, глава кабмина потребовал «особого личного контроля своих поручений». В частности, губернатору Орловской области Андрею Клычкову теперь придется ежемесячно отчитываться о положении дел с проблемными объектами, включая недостроенный медцентр.

Здание поручено ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, контролировать процесс с помощью выездных проверок будет федеральное казначейство.

6 августа сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин определил список курирующих национальные цели развития России. В частности, Татьяна Голикова будет отвечать за разработку технологий, обеспечивающих сбережение здоровья россиян, а Дмитрий Чернышенко — за реализацию потенциала человека.

Ранее Мишустин заявил, что экономика развивается быстрее, чем прогнозировалось.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами