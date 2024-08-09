Мишустин ужесточил контроль за выполнением своих поручений в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин ужесточил контроль за выполнением своих поручений, данных по итогам поездок в регионы. Об этом пишет ТАСС.

В качестве примера в публикации приводится поручение, данное Мишустиным в октябре 2021 года при поездке в Орловскую область. Тогда глава кабмина остановил свое внимание на региональном долгострое — медицинском центре областной клинической больницы. Здание было спроектировано в 2006 году и к моменту визита главы правительства так и не достроено.

«Премьер назвал ситуацию позорной и дал по итогам поездки несколько поручений, выполнять которые, однако, местные власти начали лишь спустя пару лет», — сообщает ТАСС.

Следствием этого стало новое распоряжение. По информации агентства, глава кабмина потребовал «особого личного контроля своих поручений». В частности, губернатору Орловской области Андрею Клычкову теперь придется ежемесячно отчитываться о положении дел с проблемными объектами, включая недостроенный медцентр.

Здание поручено ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, контролировать процесс с помощью выездных проверок будет федеральное казначейство.

6 августа сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин определил список курирующих национальные цели развития России. В частности, Татьяна Голикова будет отвечать за разработку технологий, обеспечивающих сбережение здоровья россиян, а Дмитрий Чернышенко — за реализацию потенциала человека.

Ранее Мишустин заявил, что экономика развивается быстрее, чем прогнозировалось.