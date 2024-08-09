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Великобритания ввела санкции в отношении оборонно-промышленного комплекса Белоруссии

МИД: Великобритания ввела санкции против белорусского ОПК

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Depositphotos

Великобритания ввела санкции против оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и руководителей некоторых исправительных колоний страны. Об этом сообщается в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Уточняется, что в санкции были включены Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор».

Также санкционные ограничения, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, Лондон ввел в отношении начальников исправительных колоний Дениса Толстенкова, Филиппа Штурчанка, Андрея Пальчика и Алексея Лазаренко.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявлял, что Россия нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции, введенные западными странами.

10 июля президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.

Ранее в Госдепе рассказали, во сколько раз США нарастят производство боеприпасов.

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