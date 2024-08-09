Раскрыто условие отказа Ирана от ответных атак на Израиль

Стало известно о планах Ирана отказаться от массированного удара по Израилю в отместку за гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Однако полное молчание в ответ на атаку в будущем может привести к убийству лидеров страны, поэтому отказ от конфронтации возможен лишь при определенных условиях, заявил в беседе с Tsargrad.tv востоковед Кирилл Семенов.

По мнению эксперта, Ирану нужны четкие гарантии отказа израильских войск от новых атак и проведения военной операции в южном Ливане. Также Тегеран будет настаивать на выводе войск из Газы. Однако в данный момент предоставить такие гарантии никто не может, так как США и ранее утверждали, что против Ирана никаких действий не будет.

«Все произошло по-другому, поэтому я не думаю, что подобные угрозы могут как-то подействовать на иранское руководство», — заключил политолог.

Напомним, об уходе из жизни главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании стало известно 31 июля. Позднее в иранском МИД заявили, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что за этим стоит Израиль. На Западе полагают, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» может начать атаку на Израиль «в ближайшие дни».

Ранее в ХАМАС заявили о заинтересованности в сделке с Израилем до атаки Ирана.