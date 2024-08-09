Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал ошибкой США сближение России и Китая

Трамп: США совершили ошибку, позволив России и Китаю сблизиться

close
100%
Global Look Press

США сделали ошибку, позволив России и Китаю сблизиться. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде.

«Они допустили, чтобы эти страны, которые по идее должны враждовать, объединили усилия (…). Это началось при экс-президенте США Обаме и продолжилось при Байдене», — сказал Трамп.

Политик считает, что конфликт на Украине не начался бы в случае его президентства.

До этого Трамп заявил, что Россия и Китай больше не уважают США из-за Байдена.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами