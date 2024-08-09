Трамп назвал ошибкой США сближение России и Китая

США сделали ошибку, позволив России и Китаю сблизиться. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде.

«Они допустили, чтобы эти страны, которые по идее должны враждовать, объединили усилия (…). Это началось при экс-президенте США Обаме и продолжилось при Байдене», — сказал Трамп.

Политик считает, что конфликт на Украине не начался бы в случае его президентства.

До этого Трамп заявил, что Россия и Китай больше не уважают США из-за Байдена.

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