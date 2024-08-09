Эксперт рассказал о последствиях применения ВСУ ракет ATACMS в Курской области

Диалог РФ и США по стратегической стабильности окажется под угрозой, если ВСУ начнут использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России, в частности для удержания позиций в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Естественно, это сразу создаст более серьезные препятствия для любого возобновления российского-американского диалога по стратегическим вооружениям», — подчеркнул он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Кортунова, использование ATACMS для ударов по территории России требует не просто «короткого тренинга» для ВСУ, а «повышенного уровня взаимодействия» между Вашингтоном и Киевом по этому вопросу.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запросили разрешение Пентагона атаковать Курскую область ракетами ATACMS, использование которых по российской территории пока запрещено.

Советник украинского президента, пожелавший остаться анонимным, утверждал, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области. Что, по мнению украинского чиновника, даст Украине «рычаг давления для переговоров с Россией».

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.