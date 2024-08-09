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Политолог: Украина сказала правду о причинах нападения на Курск

Политолог Станкевич: Украина атаковала Курск ради перехода к переговорам

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Нападение на Курскую область украинские политики объяснили желанием усилить свои позиции перед переходом к переговорам. По мнению политолога Сергея Станкевича, это тот случай, когда в Киеве сказали правду, так как военного смысла в атаке на российское приграничье нет никакого.

«Понятно, что позиции удержать в курском приграничье не получится. Вопрос только в том, три или четыре дня займет восстановление границы. Отступать украинской стороне придется, причем с потерями», — объяснил эксперт в беседе с 360.ru.

Сегодня в зоне проведения спецоперации ВСУ терпят поражение, на фоне чего переход к переговорам в такой ситуации был бы для Киева крайне невыгодным, считает Станкевич. Он назвал атаку на Курск информационно-политической операцией перед началом дипломатического урегулирования.

Однако, по мнению эксперта, если в ближайшее время действительно возобновится переговорный процесс, Россия вновь выдвинет свои условия, главные из которых – это нейтральный статус Украины вне блока НАТО, а также ликвидация любых других угроз. Остальные вопросы открыты для обсуждения и «дипломатической борьбы», заключил Станкевич.

Напомним, сегодня глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о новых условиях для перемирия – Киев требует возвращения всех «оккупированных» территорий, гарантии безопасности, репараций и наказания «военных преступников». При этом Украина планирует второй «мирный саммит» без начала официальных переговоров с Москвой, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали окапываться в Курской области.

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