Германии необходимо прекратить выделять военную помощь Киеву. Об этом в беседе с немецкой медиагруппой RND заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие израсходовалось и не принесло никакой выгоды», — подчеркнул он.

Немецкий политик напомнил, что с самого начала конфликта «четко высказывался» против поставок оружия в распоряжение ВСУ и выступал за дипломатические инициативы решения конфликта.

Германия, по мнению Кречмера, уже достигла «предела своих возможностей» с точки зрения выделения помощи ВСУ.

До этого глава оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила, что правительству Германии следует повлиять на применение немецких вооружений Украиной на российской территории.

Ранее в Германии оценили план Трампа по Украине.