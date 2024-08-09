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В Германии выступили за прекращение помощи Украине

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ нужно прекратить оказывать помощь ВСУ

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Global Look Press

Германии необходимо прекратить выделять военную помощь Киеву. Об этом в беседе с немецкой медиагруппой RND заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие израсходовалось и не принесло никакой выгоды», — подчеркнул он.

Немецкий политик напомнил, что с самого начала конфликта «четко высказывался» против поставок оружия в распоряжение ВСУ и выступал за дипломатические инициативы решения конфликта.

Германия, по мнению Кречмера, уже достигла «предела своих возможностей» с точки зрения выделения помощи ВСУ.

До этого глава оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила, что правительству Германии следует повлиять на применение немецких вооружений Украиной на российской территории.

Ранее в Германии оценили план Трампа по Украине.

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