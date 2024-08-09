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В Германии положение Зеленского оценили одной фразой

Бизнесмен Дотком: у Зеленского заканчивается время

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Время украинского лидера Владимира Зеленского на исходе. С таким утверждением выступил немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«У Зеленского заканчивается время», — подчеркнул он, не пояснив, что именно имеется в виду.

Сообщалось, что срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти Украины не собираются идти на компромиссы с Россией в территориальных вопросах. По его словам, урегулирование конфликта возможно лишь при восстановлении «территориальной целостности» республики.

Он добавил, что Киев собирается провести до конца года второй «мирный саммит» — продолжение обсуждения урегулирования ситуации по украинской модели, прошедшего в Швейцарии. Ермак отметил, что организация мероприятия зависит от ряда условий, который все еще не выполнены.

Ранее в Совфеде назвали главное препятствие для переговоров с Украиной.

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