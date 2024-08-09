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Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в американские выборы

Microsoft: Иран использует подставные сайты для вмешательства в выборы в США

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Связанные с Ираном хакерские группировки якобы начали кампанию по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщается на сайте корпорации Microsoft.

«Сегодня мы делимся разведданными об активности, которую мы отслеживали, и которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США», — говорится в сообщении компании.

Как сообщается, хакерские группы, предположительно, связанные с иранским правительством, в последние недели стремятся организовать в сети «кампании» по разжиганию споров на актуальные для жителей США темы, связанные с предстоящими в ноябре в Соединенных Штатах выборами.

Эти «кампании», как считают в Microsoft, наиболее активно разжигаются в колеблющихся штатах США, которые традиционно играют решающую роль на американских выборах.

Кроме того, одна из упомянутых иранских хакерских групп якобы создает сайты, где размещает информацию по важным для американцев темам в преддверии выборов и ведет агитацию за ту или иную политическую силу внутри США. Так, один из таких сайтов, Nio Thinker, как утверждается, «обслуживает левую аудиторию и оскорбляет бывшего президента Дональда Трампа», а другой – Savannah Time – «фокусируется на таких темах, как проблемы ЛГБТК («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+ и смена пола».

По мнению Microsoft, такие действия могут быть направлены на «разжигание хаоса, подрыва власти и сеяния сомнений относительно честности выборов».

Вместе с тем, сообщается, что хакеры Ирана якобы рассылают высокопоставленным американским чиновникам ссылки, посредством которых получают возможность украсть информацию об их активности в интернете.

До этого Китай отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США и призвал прекратить распространение недостоверной информации.

Ранее Microsoft выпустила важное обновление для пользователей Windows 10 и 11.

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