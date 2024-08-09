Израиль направит делегацию на переговоры по Газе

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Иерусалим в соответствии с предложением США, Катара и Египта направит делегацию на переговоры по сделке по Газе 15 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В канцелярии подчеркнули, что место проведения переговоров будет оглашено позднее, в рамках встречи будут согласованы детали реализации рамочного соглашения по сектору Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шансы на мирное соглашение по сектору Газа выросли после расправы над «некоторыми экстремистскими элементами».

Хании не стало утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель получили ранения несовместимые с жизнью.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по району в Бейруте, где находился высокопоставленный командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Его тело обнаружили под завалами.

Ранее Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС.