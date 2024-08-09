Правительства Украины и Словакии проведут переговоры в октябре 2024 года по вопросам мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Буду беседовать со своим украинским партнером Денисом Шмыгалем в течение первой недели октября на совместном заседании правительств Словакии и Украины», — пишет Фицо.

Словацкий премьер также добавил, что антироссийская риторика и стратегия Киева не приносит успехов ни Украине, ни Европейскому Союзу. Фицо отметил, что до конца года планирует посетить с визитами Китай, Южную Корею и страны Латинской Америки.

До этого экс-министр экономики Словакии Карел Хирман заявил, что поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под значительной угрозой из-за обострения ситуации в Суджанском районе Курской области.

По его информации, украинский оператор газотранспортной системы сообщил о снижении транзита российского газа в Европу 8 августа до 37,25 млн кубометров в сутки, тогда как в предыдущие месяцы этот показатель составлял около 42 млн кубометров.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал ЕС за остановку транзита нефти из России.