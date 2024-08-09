Израиль призвали вернуться к переговорам с ХАМАС

Правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС должны вернуться к переговорному процессу по остановке боевых действий, заявили в совместном коммюнике главы США, Катара и Египта, передает РИА Новости. В тексте отмечается, что три государства требуют перейти к диалогу в ближайшее время.

«Мы призвали обе стороны к срочному возобновлению обсуждений 14 или 15 августа в Дохе или Каире для устранения всех оставшихся пробелов и начала выполнения соглашения без каких-либо новых задержек», — говорится в сообщении.

В совместном обращении США, Катара и Египта указывается, что со своей стороны три государства сформировали финальные предложения для приостановки боевых действий между Израилем и ХАМАС. В тексте подчеркивается, что Вашингтон, Доха и Каир готовы ознакомить участников переговоров со своими наработками по этому треку.

Ранее Израиль ударил по командным центрам ХАМАС возле школ.