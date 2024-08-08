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США предрекли новую Великую депрессию из-за Байдена

Трамп считает, что США грозит новая Великая депрессия из-за политики Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

США могут быть на пороге нового экономического кризиса, заявил бывший американский лидер, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, передает RSBN. По его словам, ухудшение ситуации связано с политикой, проводимой администрацией нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

«Мы можем оказаться в депрессии подобной той, что была в 1929 году, это будет страшно. Ушло много лет, десятилетия, чтобы ее [Великую депрессию] преодолеть, и мы вновь очень близки к этому», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго.

Он добавил, что серьезное падение котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже, наблюдаемое после обвала ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 5 августа, это только начало. Трамп подчеркнул, что США впереди могут ждать «множества плохих вещей».

Ранее Трамп обвинил Байдена в потере уважения России и Китая.

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