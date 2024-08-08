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Трамп развеял беспокойство Байдена по поводу передачи власти в США

Трамп уверен, что передача власти в США после выборов будет мирной

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Tom Brenner/Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп не сомневается, что власть будет передана мирным путем по итогам выборов нового руководителя страны, передает Fox News. Так выступая на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго он прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что мирной передачи власти может не быть в случае поражения его предшественника.

«Разумеется, будет мирная передача», — отметил Трамп.

Он добавил, что в последнее время не столь активно вел свою предвыборную кампанию из-за приближения съезда Демократической партии. Трамп подчеркнул, что после мероприятия его оппонентов собирается много ездить по стране, в том числе помогая республиканцам, которые будут участвовать в выборах в конгресс этого года — проходят вместе с президентскими.

Ранее Трамп вызвал на три раунда дебатов будущего кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис.

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Выборы в США — 2024
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